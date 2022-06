Samsung Galaxy S23 i teleobiektyw. Większych zmian nie będzie

Samsung Galaxy S23 otrzyma aparat fotograficzny, który otrzyma różne zmiany. Plotki mówią jednak o tym, że nie obejmą one elementu, który jest teleobiektyw. Tutaj większe modyfikacje się nie pojawią. Wiemy jednak, że seria smartfonów Samsung Galaxy S23 otrzyma lepszą przednią kamerę do zdjęć selfie.

Samsung Galaxy S23 to seria trzech smartfonów, które zobaczymy w 2023 r. Niedawno pojawiły się plotki, które obejmują przednią kamerę do selfie. Ta w tańszych modelach zostanie wymieniona na nowsze rozwiązanie. Teraz pojawiły się nowe informacje. Tym razem obejmujące element aparatu, którym jest teleobiektyw.

Niestety teleobiektyw ze smartfonów Samsung Galaxy S23 i wersji + nie doczeka się większych zmian. W tym przypadku aparat fotograficzny ma zaoferować możliwości, które znamy dotychczas. Tak więc spodziewajmy się potrójnego zoomu optycznego oraz 10-krotnego cyfrowego.

Aparat fotograficzny modeli Samsung Galaxy S23 otrzyma inne zmiany

Samsung Galaxy S23 mimo to otrzyma udoskonalony aparat fotograficzny. Pojawią się po prostu inne zmiany, które nie będą dotyczyły teleobiektywu. Wiemy też, że sensor przedniej kamery do selfie zostanie wymieniony na taki, który ma matrycę 12 MP. Do tej pory było to 10 MP. Premiery nowych telefonów spodziewamy się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Do tego czasu nowe smartfony Koreańczyków będą obiektem jeszcze wielu przecieków.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla poczty Gmail

źródło