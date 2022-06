Samsung Galaxy A23 5G w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Samsung Galaxy A23 5G to nadchodzący średniak Koreańczyków. Smartfon został dostrzeżony w bazie benchmarku Geekbench. Tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna, która obejmuje procesor Snapdragon 695. Zobaczmy sobie co, co ma zaoferować telefon Samsung Galaxy A23 5G pod kątem wyposażenia.