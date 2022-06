One UI 5.0 beta dla modeli Samsung Galaxy S22 już w lipcu

One UI 5.0 beta to poglądowe oprogramowanie oparte na Androidzie 13. Kiedy ruszy program pilotażowy? Właściciele telefonów z serii Samsung Galaxy S22 mogą je otrzymać już w przyszłym miesiącu. Oczywiście początkowo testy One UI 5.0 beta będą odbywać się tylko na wybranych rynkach.