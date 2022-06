ASUS ROG Phone 6 to smartfon do gier, którego premiera odbędzie się już za kilka dni. Tymczasem do sieci wyciekły oficjalne rendery prasowe. Te ujawniają nam design telefonu oraz ciekawy kontroler, który będzie można przyczepić na pleckach. Zobaczmy, jak wygląda ASUS ROG Phone 6 i co zaoferuje.

ASUS ROG Phone 6 to smartfon do gier, który zostanie zaprezentowany 5 lipca. Telefon był już obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć oficjalne rendery, które pochodzą z paczki z materiałami prasowymi producenta. To, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim ciekawy kontroler.

Rendery telefonu ASUS ROG Phone 6 ujawniają nam gamingowy charakter obudowy. Widać m.in. potrójny aparat fotograficzny. Największe wrażenie robi jednak wspomniany kontroler do gier, który przyczepia się do plecków. Ma on różne przyciski. Pomysł z pewnością jest ciekawy.

AUSU ROG Phone 6 ma 6,78-calowy ekran OLED z odświeżaniem obrazu w 165 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+. Pod obudową znajdzie się bateria o nominalnej pojemności 5850 mAh. Akumulator wspiera szybkie ładowanie o mocy 65 W. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

ASUS ROG Phone 6 – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran OLED Full HD+ z odświeżaniem obrazu w 165 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

do 18 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny z głównym sensorem 64 MP

bateria o pojemności 5850 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12

