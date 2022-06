Xiaomi 12T w drodze. Wycieka częściowa specyfikacja

Xiaomi 12T to flagowiec, którego premiera jest rzekomo blisko. Do sieci wyciekła częściowa specyfikacja techniczna. Obejmuje ona procesor Snapdragon 8 Gen 1+, ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz czy baterię z szybkim ładowaniem o mocy 120 W. Zobaczmy, co jeszcze otrzyma Xiaomi 12T pod obudową.

Xiaomi 12T to smartfon, który już pojawiał się w przeciekach. Teraz do sieci przedostała się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Premiera flagowca musi być nieodległa i zapowiada się on na bardzo ciekawy model. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma zaoferować.

Smartfon Xiaomi 12T otrzyma ekran AMOLED z odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Następnie mamy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+, który ma też trafić pod obudowę modelu 12S Ultra. SoC ma być wspomagany przez 8 GB RAM-u. Źródło informacji twierdzi, że wariant z 12 GB pamięci również jest możliwy.

Kompletna specyfikacja Xiaomi 12T tajemnicą

Xiaomi 12T skrywa przed nami jeszcze sporo tajemnic. Pełna specyfikacja techniczna nie jest znana. Wiemy jednak, że na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca. Następnie mamy moduł NFC oraz baterię ze wsparciem dla bardzo szybkiego ładowania o mocy 120 W. Całość ma pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Android 12 z autorską nakładką MIUI 13.

