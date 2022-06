Redmi 10 Prime Plus 5G w Geekbench. Jest częściowa specyfikacja

Redmi 10 Prime Plus 5G to nowy smartfon submarki Xiaomi. Dostrzeżono go w bazie Geekbench. Tam pojawia się częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Ta obejmuje m.in. procesor MediaTek Dimensity 700. Co jeszcze wiemy o modelu Redmi 10 Prime Plus 5G? Zobaczmy, czego można się spodziewać po tym smartfonie.