Realme GT 2 Master Explorer w lipcu. Marka potwierdza

Realme GT 2 Master Explorer to pierwszy flagowiec firmy z układem Snapdragon 8 Gen 1+. Kiedy odbędzie się jego premiera? Marka potwierdziła, że nastąpi to już w przyszłym miesiącu. Dokładny termin nie jest znany, ale zapowiedź Realme GT 2 Master Explorer odbędzie się w lipcu. Nie pozostaje nic, jak tylko czekać.

Realme GT 2 Master Explorer to flagowiec, który zbliża się wielkimi krokami. Niedawno gościł na stronie urzędu TENAA. Tam zostały udostępnione zdjęcia oraz specyfikacja techniczna. Kiedy odbędzie się oficjalna zapowiedź? Marka potwierdziła, że nastąpi to już w lipcu.

Jeden z przedstawicieli marki opublikował grafikę, którą widać powyżej. Jest to zapowiedź modelu Realme GT 2 Master Explorer z podpowiedzią, że nastąpi to w lipcu. Dokładny termin nie został jeszcze podany i pewnie nastąpi to w niedługim czasie. Wszak od samej prezentacji dzieli nas już tylko kilka tygodni.

Specyfikacja Realme GT 2 Master Explorer już znana

Realme GT 2 Master Explorer będzie pierwszym flagowcem z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+ tej marki. Smartfon ma też 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz. Następnie mamy potrójny aparat fotograficzny z sensorami 50, 50 i 2 MP. Natomiast bateria ma pojemność 5000 mAh. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

199 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło