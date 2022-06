Xiaomi 12S Ultra. Tak ma nazywać się nowy flagowiec

Xiaomi 12S Ultra to nowy flagowiec chińskiej marki, którego premiera jest blisko. Ma on zadebiutować właśnie pod taką nazwą, choć do tej pory plotki mówiły o Xiaomi 12 Ultra bez dopisku S. Premiera telefonu odbędzie się w przyszłym miesiącu. Wraz z Xiaomi 12S Ultra zobaczymy też modele Pro oraz najtańszą edycję.