Xiaomi 12 Lite blisko. Jest unboxing smartfona na wideo

Xiaomi 12 Lite to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Tymczasem mamy okazję zobaczyć unboxing tego urządzenia. W sieci pojawiło się wideo z rozpakowywania telefonu. Specyfikacja techniczna modelu Xiaomi 12 Lite wyciekła do sieci wcześniej. Zapowiedzi smartfona spodziewamy się w lipcu.

Xiaomi 12 Lite to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Tymczasem mamy okazję zobaczyć go na wideo. Tym materiałem filmowym jest unboxing telefonu, który pojawił się w sieci. Rzućmy sobie na to okiem i zobaczmy, co tu można dostrzec.

Unboxing Xiaomi 12 Lite możecie obejrzeć poniżej. Wideo pokazuje nam smartfona. Aparat fotograficzny jest potrójny i został podobnie zaprojektowany, co w innych modelach serii. Widać też informacje o ekranie AMOLED 120 Hz oraz szybkim ładowaniu baterii o mocy 67 W.

Unboxing Xiaomi 12 Lite tuż przed premierą

Premiera modelu Xiaomi 12 Lite ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Wideo z rozpakowywania telefonu pojawiło się więc niedługo przed planowaną prezentacją. Cena na razie nie jest znana. Wiemy za to całkiem sporo o wyposażeniu. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

6,55-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G+

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 108 + 8 + 5 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 802.11ax

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem Snapdragon X53

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MIUI 13

źródło