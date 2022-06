Prototyp Google Pixel 7 Pro uchwycony na zdjęciach

Google Pixel 7 Pro zostanie zaprezentowany jesienią. Tymczasem mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują prototyp. Te prezentują nam urządzenie, którego design pokrywa się z dotychczasowymi przeciekami. Wiemy, że Google Pixel 7 Pro zostanie zaprezentowany we wrześniu lub październiku tego roku.

Google Pixel 7 Pro zostanie zaprezentowany jesienią. Niedawno prototyp telefonu pojawił się na platformie Facebooka. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia urządzenia, które prezentują nam wygląd urządzenia na żywo. Prezentują nam one znajomy design, który widzieliśmy już wcześniej.

Prototyp Google Pixel 7 Pro widoczny jest na załączonych w tym artykule fotkach. Zdjęcia tyłu obudowy pokazują nam charakterystyczną wyspę, gdzie umieszczono aparat fotograficzny z trzema obiektywami. Jedna z kamerek jest peryskopowa i zapewni duże możliwości z zakresu zoomu. Natomiast z przodu jest ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano u góry.

Prototyp Google Pixel 7 Pro można kupić

Jeśli ktoś z was byłby zainteresowany, to prototyp takiego telefonu czasem pojawia się do kupienia. Oferty związane z Google Pixel 7 Pro widziano już na eBayu czy w Facebook Marketplace. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że takie wersje telefonu są zdalnie zarządzane i mogą zostać zablokowane przez samego producenta.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla aplikacji Spotify

źródło