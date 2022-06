Motorola Edge 30 Lite pozuje na zdjęciu. Design potwierdzony

Motorola Edge 30 Lite to smartfon, którego premiera jest blisko. Mamy okazję zobaczyć zdjęcie, które prezentuje to urządzenie. Design pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami. Częściowa specyfikacja techniczna również jest znana. Zobaczmy sobie, jak wygląda Motorola Edge 30 Lite i co ma do zaoferowania.