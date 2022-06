Huawei Nova 10 Pro na renderach. Jest też specyfikacja

Huawei Nova 10 Pro to nowy smartfon Chińczyków. Premiera zbliża się wielkimi krokami i w sieci pojawiły się rendery prasowe. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu. Telefon ma 6,78-calowy ekran AMOLED oraz procesor Snapdragon 778G. Niestety Huawei Nova 10 Pro pozbawiony jest modemu 5G.

Huawei Nova 10 Pro pozował niedawno na grafikach. Teraz mamy okazję zobaczy rendery prasowe, które potwierdzają nam wygląd. Ponadto znana jest częściowa specyfikacja techniczna tego telefonu. Zobaczmy sobie, co to urządzenie ma do zaoferowania.

Smartfon Huawei Nova 10 Pro ma 6,78-calowy ekran o rozdzielczości 2652 x 1200 pikseli i odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Sercem telefonu jest procesor Snapdragon 778G. Pojemność pamięci RAM oraz na dane nie jest znana. Bateria ma pojemność 4500 mAh. Wiemy, że będzie ją można ładować z użyciem ładowarki o mocy 100 W.

Huawei Nova 10 Pro ma też aparat fotograficzny z sensorami 50 i 8 MP oraz czujnikiem głębi. Przednia kamera pozwoli robić selfie w jakości do 60 megapikseli. Całość waży 191 g. Niestety nie znajdziemy tu modemu 5G i smartfon zapewnia tylko łączność z sieciami LTE. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Huawei Nova 10 Pro – specyfikacja techniczna

6,78-calowy ekran 120 Hz o rozdzielczości 2652 x 1200 pikseli

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 778G

rozmiar pamięci RAM – brak informacji

rozmiar pamięci na dane – brak informacji

kamerka 60 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

modem LTE

dual SIM

złącze USB C

191 g

Android lub HarmonyOS

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło