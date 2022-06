Xiaomi 12 Ultra z datą premiery. Potwierdzenie za kilka dni

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, którego oficjalna data premiery nie zostało jeszcze podana. Tymczasem jest wskazówka z konkretnym terminem. Rzekomo producent ma go potwierdzić w przyszłym tygodniu. Wtedy też zacznie udostępniać oficjalne zajawki. Kiedy zobaczymy Xiaomi 12 Ultra? Rzekomo na początku lipca.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Wiemy, że ma zadebiutować w lipcu. Dokładna data premiery pozostawała do tej pory tajemnicą. Teraz ulega to zmianie. W sieci pojawiły się informacje z dwoma konkretnymi terminami. Kiedy zobaczymy ten telefon?

Jeśli plotki są prawdziwe, to datą premiery Xiaomi 12 Ultra jest 5 lipca. Tydzień wcześniej, bo 28 czerwca, firma ma rzekomo potwierdzić ten termin. Wtedy też zacznie udostępniać oficjalne zajawki, których celem będzie podgrzewanie atmosfery przed oficjalną prezentacją flagowca. Nie pozostaje nic innego, jak tylko na to czekać.

Data premiery Xiaomi 12 Ultra nieodległa

W zasadzie już wcześniej były przypuszczenia, że premiera Xiaomi 12 Ultra odbędzie się jeszcze w pierwszej połowie przyszłego miesiąca. Wygląda na to, że tak się stanie. Nie pozostaje jednak nic innego, jak tylko czekać na potwierdzenie, które ze strony producenta ma nastąpić na początku przyszłego tygodnia. Nowy flagowiec Chińczyków zapowiada się naprawdę zjawiskowo.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło