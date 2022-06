Nokia Style Plus w FCC. Jest częściowa specyfikacja

Nokia Style Plus to nowy smartfon HMD Global. Dostrzeżono go na stronie FCC, co przybliża urządzenie do premiery. Znana jest częściowa specyfikacja techniczna. Ta obejmuje aparat 48 MP czy baterię o pojemności 4900 mAh. Ponadto Nokia Style Plus ma modem 5G. Zobaczmy sobie, co wiadomo o tym telefonie.