POCO X4 GT zaprezentowany. Cena i specyfikacja techniczna

POCO X4 GT to smartfon, którego premiera odbyła się dziś. Tak naprawdę to przebrandowany Redmi Note 11T Pro 5G. specyfikacja techniczna obejmuje 6,6-calowy ekran LCD 144 Hz czy procesor MediaTek Dimensity 8100. Cena POCO X4 GT jest bardzo atrakcyjna, zwłaszcza przygotowanej na start ramach oferty early bird.

Cena POCO X4 GT bardzo atrakcyjna

Trzeba przyznać, że cena POCO X4 GT jest bardzo atrakcyjna. Wariant mający 128 GB miejsca na dane kosztuje 379 euro (ok. 1785 zł). Wersja z 256 GB pamięci jest o 50 euro droższa. Jednak w ramach oferty early bird początkowo telefon będzie można kupić za jedyne 299 euro (ok. 1400 zł) lub 1349 euro (ok. 1640 zł).

POCO X4 GT ma 6,6-calowy ekran LCD z odświeżaniem obrazu do 144 Hz. Jest to wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+. Następnie mamy procesor MediaTek Dimensity 8100. SoC wspomagany jest przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane przeznaczono 128 lub 256 GB miejsca.

Aparat fotograficzny POCO X4 GT jest potrójny. Składa się z sensorów 64, 8 i 2 MP. Przednia kamerka ma matrycę 16 MP. Jest też bateria o pojemności 5080 mAh. Można ją ładować z użyciem ładowarki o mocy 67 W. Specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna POCO X4 GT

6,6-calowy ekran LCD Full HD+ z odświeżaniem 144 Hz

8-rdzeniowy procesor MediaTek Dimensity 8100

8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 64 + 8 + 2 MP

bateria o pojemności 5080 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.3

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12 z MUI 13

