Xiaomi 12 Ultra w zasadzie potwierdzony. Lei Jun uchyla rąbka tajemnicy

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, którego premiera jest blisko. CEO marki, czyli Lei Jun, w zasadzie potwierdził to urządzenie i lipcowy debiut. Będzie to pierwszy smartfon firmy z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Oczywiście telefon Xiaomi 12 Ultra ma przede wszystkim wyróżniać się konkretnym aparatem fotograficznym.