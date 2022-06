Redmi K50s Pro certyfikowany. To może być Xiaomi 12T Pro

Redmi K50s Pro to nowy flagowiec marki, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. W Europie może zadebiutować jesienią pod nazwą Xiaomi 12T Pro. Tymczasem telefon jest już certyfikowany. To przybliża premierę Redmi K50s Pro w Chinach. Dokładne plany Xiaomi związane z tym telefonem nie są jednak znane.

Redmi K50s Pro to flagowiec, którego premiera jest blisko. Wiemy, że będzie to pierwszy telefon tej marki, który otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Teoretycznie może to być telefon przebrandowany później na model Xiaomi 12T Pro. Tymczasem urządzenie jest certyfikowane, co przybliża go do rynkowego debiutu.

Redmi K50s Pro to smartfon, który ukrywa się pod nazwą kodową 22081212C i właśnie pod taką został dostrzeżony na stronie chińskiego urzędu CMIIT. Ten jednak za wiele informacji nam nie ujawnia. Wiadomo tylko tyle, że urządzenie zapewnia łączność z sieciami komórkowymi w standardzie 5G, ale nie jest to nic zaskakującego.

Redmi K50s może wyewoluować w Xiaomi 12T Pro

Na razie nie znamy dokładnych planów chińskiej marki. Jeśli Xiaomi 12T Pro miałby zadebiutować jesienią, to zapewne będzie właśnie przebrandowanym modelem Redmi K50s Pro. Możliwe jednak, że w tym roku taki flagowiec nie powstanie. Wszak w drodze jest także seria 12s, która może ją zastąpić.

