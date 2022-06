Realme GT 2 Master Explorer z premierą w przyszłym miesiącu

Realme GT 2 Master Explorer to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy? Wygląda na to, że

Realme GT 2 Master Explorer to smartfon, którego premiera zbliża się wielkimi krokami. Kiedy go zobaczymy? Wygląda na to, że już w przyszłym miesiącu, co zasugerował jeden z przedstawicieli firmy. Debiut może więc odbyć się w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Rąbka tajemnicy o premierze Realme GT 2 Master Edition uchylił jeden z prezesów marki, Xu Qi. Zasugerował on, że telefon zadebiutuje w lipcu. Na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Głównie za sprawą chińskiego urzędu TENAA, gdzie niedawno certyfikowano to urządzenie.

Realme GT 2 Master Explorer otrzyma procesor Snapdragon 8 Gen 1+. Następnie mamy 6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. SoC wspomagany jest przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Bateria ma pojemność 5000 mAh, a potrójny aparat składa się z dwóch sensorów 50 i jednego 2 MP. Znana specyfikacja widoczna jest poniżej.

Realme GT 2 Master Explorer – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

199 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło