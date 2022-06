Pixel 7a powstaje pod nazwą Felix. Google prędko go nie wprowadzi

Pixel 7a to kolejny tańszy smartfon Google. Dowiadujemy się, że urządzenie powstaje pod nazwą kodową Felix. Oczywiście na razie nie jest znana kompletna specyfikacja techniczna tego telefonu. Spodziewajmy się jednak, że pod budową modelu Google Pixel 7a znajdzie się autorski procesor Tensor 2. generacji.

Google Pixel 7a to smartfon, który zostanie wprowadzony do oferty w 2023 r. Najpewniej w pierwszej połowie. Tymczasem dowiadujemy się, że urządzenie powstaje pod nazwą kodową Felix. Oczywiście jest zbyt wcześnie, aby mówić o specyfikacji technicznej tego modelu. Jednak pewne domysły są.

Spodziewajmy się, że Google Pixel 7a otrzyma pod obudową ten sam procesor, który znajdzie się w tegorocznych modelach 7 i 7 Pro. Mowa oczywiście o autorskim układzie SoC Tensor 2. generacji, który powstaje we współpracy z Google. Wiemy, że ma on ponownie składać się z 8 rdzeni i będzie to połączenie typu 2 + 2 + 4.

Pełna specyfikacja Google Pixel 7a tajemnicą

Oczywiście jest zbyt wcześnie, abyśmy znali wszystkie detale. Specyfikacja techniczna Google Pixel 7a stanie się faktem pewnie na kilka miesięcy przed premierą. Na pewno pojawi się ekran o przekątnej około 6,2 cala i rozdzielczości Full HD+. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla słuchawek AirPods Pro

źródło