OnePlus 10T 5G otrzyma dwie wersje i ładowanie 150 W

OnePlus 10T 5G był obiektem wielu przecieków. Niedawno w sieci pojawiła się cena telefonu. Ta ma być bardzo atrakcyjna. Teraz poznajemy wersje oraz planowane kolory obudowy. Źródło informacji zapewnia też, że pojawi się bardzo szybkie ładowanie baterii o mocy 150 W.

Do wyboru będą dwie wersje OnePlus 10T 5G. Pierwsza to konfiguracja z 8 GB pamięci RAM i 128 GB miejsca na dane. W drugiej znajdziemy 12 GB RAM-u oraz 256 GB pamięci na dane. Kolory obudowy również będą dwa. To ciemnoszary oraz zielony. Nie wiemy jednak, jakie są to dokładnie odcienie.

Premiera OnePlus 10T 5G w lipcu

Debiut smartfonów OnePlus 10T 5G odbędzie się w przyszłym miesiącu. Będzie to mocny flagowiec z procesorem Snapdragon 8 Gen 1+. Wiemy jednak, że zabraknie ekranu o rozdzielczości QHD+. Będzie to panel Full HD+. Pozostaje też wierzyć, że producent bardziej przyłożył się do aparatu fotograficznego, bo ten do tej pory odstaje od konkurencji.

