Samsung Galaxy S23 Plus i S23 z lepszą kamerą do selfie

Samsung Galaxy S23 Plus oraz najtańsza wersja flagowca Koreańczyków na 2023 r. Mają otrzymać ważne udoskonalenia. Będzie to lepsza kamera do selfie, która otrzyma sensor z matrycą o większej rozdzielczości. Na serię smartfonów Samsung Galaxy S23 trochę jeszcze poczekamy, bo spodziewamy się ich w pierwszym kwartale.

Samsung Galaxy S23 Plus to smartfon, który być może nie będzie wizualnie specjalnie różnić się od tegorocznego modelu. Nowe informacje na temat tego telefonu uzyskał serwis źródłowy. Twierdzi on, że pojawi się lepsza kamera do selfie. Czego dokładnie mamy rzekomo się spodziewać?

Kamera do selfie w modelu Samsung Galaxy S23 Plus ma otrzymać sensor z matrycą o większej rozdzielczości. Ma to by 12 megapikseli w porównaniu do obecnych 10 MP. Pozwoli to więc robić bardziej szczegółowe zdjęcia. Więcej informacji nie podano, ale wiemy, że ten sam przedni aparat pojawi się również w najtańszej edycji flagowca na 2023 r.

Premiera serii Samsung Galaxy S23 w pierwszym kwartale

Na debiut smartfonów Samsung Galaxy S23 poczekamy sobie jeszcze ponad pół roku. Premiera tej serii telefonów powinna odbyć się w pierwszym kwartale 2023 r. Tak więc do oficjalnej zapowiedzi jest jeszcze daleko. Jesienią powinniśmy poznać wygląd nowych smartfonów i ujrzeć planowane przez producenta zmiany.

źródło