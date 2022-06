Nokia X21 5G na zdjęciach. Jest też specyfikacja techniczna

Nokia X21 5G to smartfon, którego premiera musi być nieodległa. W sieci pojawiły się zdjęcia ujawniające wygląd. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna nowego telefonu HMD Global. Urządzenie ma 6,7-calowy ekran OLED 120 Hz oraz Snapdragona 695. Zobaczmy, jak wygląda Nokia X21 5G i co zaoferuje.

Nokia X21 5G to smartfon, który nie został dochowany przez HMD Global do premiery. W sieci pojawiły się zdjęcia modelu oraz częściowa specyfikacja techniczna. Telefon będzie typowym średniakiem. Zobaczmy sobie, co już o nim wiadomo.

Nokia X21 5G ma 6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+. Przednia kamerka została umieszczona we wcięciu u góry. Następnie mamy procesor Snapdragon 695. SoC będzie wspomagany przez 6 lub 8 GB pamięci RAM. Na dane zostanie przeznaczone 128 lub 256 GB miejsca.

Smartfon ma potrójny aparat z sensorami 64 i 13 MP oraz ToF. Widzimy, że otrzyma optykę ZEISS oraz technologię Pureview. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12. Znana specyfikacja techniczna telefonu widoczna jest poniżej.

Nokia X21 5G – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran OLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 695

6 lub 8 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 64 + 13 MP + ToF

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 802.11ac

Bluetooth 5.1

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM (opcjonalnie)

złącze USB C

Android 12

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla systemu Windows 11

źródło