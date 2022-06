Xiaomi 13 Pro w listopadzie. Najpierw zobaczymy modele 12S

Xiaomi 13 Pro to smartfon, który zbliża się wielkimi krokami. Flagowiec zadebiutuje jesienią 2022 r. Tymczasem najpierw czeka nas debiut innych telefonów marki z wyższej półki cenowej. Będą to m.in. modele z serii 12S. Jednak to właśnie Xiaomi 13 Pro będzie tym najlepszym flagowcem, na którego warto poczekać.