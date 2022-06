OnePlus 10T 5G w lipcu. Cena smartfona będzie bardzo atrakcyjna

OnePlus 10T 5G to nowy flagowiec marki. Jego cena będzie jednak odczuwalnie niższa względem innych telefonów klasy premium. Mimo to zaoferuje najnowszego Snapdragona 8 Gen 1+ czy nie najgorszy aparat. Kto wie, a może OnePlus 10T 5G będzie pretendować do miana nowego pogromcy flagowców?