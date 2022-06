Motorola Edge 30 Lite blisko. Wycieka cena oraz specyfikacja

Motorola Edge 30 Lite to smartfon, którego premiera jest blisko. Do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Mamy też render prezentujący design. Urządzenie ma 6,28-calowy ekran pOLED oraz procesor Snapdragon 695. Znana jest także cena Motorola Moto 30 Lite. Zobaczmy sobie, co wiemy o tym telefonie.