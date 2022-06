Seria Xiaomi 13 otrzyma ekrany AMOLED Samsung E6

Xiaomi 13 to nadchodzące flagowce marki, które zobaczymy w drugiej połowie 2022 r. Nowe plotki mówią o tym, że dostaną ekrany AMOLED Samsung E6. W poprzednich modelach były to E5. Seria Xiaomi 13 ma zadebiutować pod koniec przyszłego roku. Istnieje szansa, że może to nastąpić jeszcze w listopadzie.