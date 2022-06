Vivo X80 Pro Plus 5G w drodze. Jest przybliżona data premiery

Vivo X80 Pro Plus 5G będzie najmocniejszym smartfonem z tej serii. W sieci pojawiła się przybliżona data premiery flagowca. Zobaczymy go dopiero za kilka miesięcy. Pełna specyfikacja techniczna telefonu nie jest znana. Wiemy jednak, że Vivo X80 Pro Plus 5G otrzyma najmocniejszego Snapdragona 8 Gen1+.