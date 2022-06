Motorola Razr 3 blisko. Wycieka cena składanego smartfona i kolory

Motorola Razr 3 to składany smartfon, którego premiera jest bardzo blisko. Jaka będzie cena telefonu? Okazuje się, że znacznie niższa względem poprzednika. Pomimo mocniejszych podzespołów. Wiemy też, jakie kolory obudowy otrzyma Motorola Razr 3. Zobaczmy sobie, ile trzeba będzie zapłacić za to urządzenie.

Motorola Razr 3 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Cena do tej pory pozostawała tajemnicą. Teraz ją poznajemy za sprawą informacji, które uzyskał Onleaks, czyli Steve Hemmerstoffer. Znamy też planowane przez producenta kolory obudowy telefonu.

Niestety do wyboru ma być tylko dwa kolory obudowy. Przynajmniej na start i będzie to czarny odcień o nazwie Quartz Black oraz niebieski Tranquil Blue. Z czasem Motorola Razr 3 pewnie dostanie kolejny kolor lub dwa. Początkowo jednak wybór będzie ograniczony do dwóch.

Cena Motorola Razr 3 niższa względem poprzednika

Cena modelu Motorola Razr 3 w Europie wyniesie 1149 euro, czyli około 5420 zł. To dużo mniej względem poprzednika. Kwota jest niższa aż o 250 euro (blisko 1200 zł). Jest to z pewnością zmiana na plus. Tym bardziej że tegoroczny składany smartfon wprowadzi wiele ulepszeń względem drugiej generacji. Obejmą one ekrany czy mocniejsze podzespoły. Tego typu urządzenia tanieją, co z pewnością cieszy.

Przeczytaj także: Najlepsze triki i wskazówki dla systemu Windows 11

źródło