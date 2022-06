Nothing Phone 1 — cena, specyfikacja i co wiemy porzed premierą

Nothing Phone 1 to pierwszy smartfon marki założonej przez założyciela OnePlusa. Premiera zbliża się wielkimi krokami i jest wiele pytań. Jaka będzie cena telefonu? Jak prezentuje się specyfikacja techniczna? Zebraliśmy wszystkie znane informacje o Nothing Phone 1 w jednym miejscu. Zobaczmy, co wiemy o tym smartfonie.

Ekran AMOLED Full HD+

Nothing Phone 1 otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala. Spodziewajmy się także podwyższonego odświeżania obrazu i wiemy, że panel zaoferuje obraz w rozdzielczości Full HD+. Dokładnie ma to być 1080 x 2400 pikseli. Wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które umieszczono w u góry pośrodku.

Prawdopodobnie procesor Snapdragon 7 Gen 1

Wiemy, że Nothing Phone 1 nie będzie flagowcem. Smartfon otrzyma prawdopodobnie procesor Snapdragon 7 Gen 1. Jest to nowy SoC Qualcomma dla telefonów z tak zwanej wyższej półki średniej. Chip będzie wspomagany w urządzeniu przez 8 GB pamięci RAM. Natomiast na dane spodziewajmy się co najmniej 128 GB miejsca.

Cena Nothing Phone 1 tajemnicą

Dokładna cena Nothing Phone 1 nie jest jeszcze znana. Plotki mówią jednak o tym, że w Indiach wyniesie około 25 tys. rupii. To daje nam 1440 zł. W Europie spodziewajmy się jednak wyższej kwoty – na poziomie około 400 euro, czyli 1870 zł. Jak będzie w rzeczywistości, to przekonamy się z czasem.

Podwójny aparat 50 MP

Nothing Phone 1 otrzyma podwójny aparat fotograficzny. Pod tym względem smartfon z pewnością nie będzie się wyróżniać. Zostaną tu umieszczone dwa obiektywy. Główny otrzyma sensor 50 MP. Natomiast ultraszerokokątny z matrycę 8 MP. Przednia kamerka pozwoli na robienie selfie w jakości do 32 megapikseli.

Co jeszcze wiemy o smartfonie

Ponadto Nothing Phone 1 ma otrzymać baterię o pojemności 4500 mAh. Akumulator ma wspierać bezprzewodowe ładowanie, ale moce wspieranych ładowarek nie są jeszcze znane. Telefon będzie się wyróżniać przede wszystkim nietuzinkową obudową, która będzie podświetlana. Urządzenie otrzyma też modem 5G czy NFC. Całość będzie pracować pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Specyfikacja techniczna Nothing Phone 1

6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Snapdragon 7 Gen 1

8 GB pamięci RAM

128 GB miejsca na dane

kamerka 32 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 8 MP

bateria o pojemności 4500 mAh

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

czytnik linii papilarnych

Android 12

