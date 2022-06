Galaxy S22 FE nie powstanie? Samsung może uśmiercić serię Fan Edition

Samsung Galaxy S22 FE to smartfon, na który czeka pewnie wielu fanów marki. Dla nich nie mamy dobrych wieści. Plotki mówią o tym, że Koreańczycy mogli anulować serię Fan Edition po zaledwie dwóch latach od debiutu. To oznacza, że Samsung Galaxy S22 FE w ogóle nie trafi do sprzedaży, co będzie dużym zawodem.