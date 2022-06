OnePlus 10T 5G na renderach. Nie ma logo Hasselblad

OnePlus 10T 5G to nowy flagowiec chińskiej marki. Mamy okazję zobaczyć jego rendery. Co jednak ciekawe nie widać na nich logo Hasselblad. To oznacza, że aparat fotograficzny nie będzie sygnowany współpracą z tą firmą. Można jednak dostrzec, że OnePlus 10T 5G otrzyma wyspecjalizowany chip MariSilicon od Oppo.

OnePlus 10T 5G to flagowiec marki na drugą połowę 2022 r., który był obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć jego rendery. Te ujawniają nam, że aparat fotograficzny nie jest sygnowany logo Hasselblad. To oznacza, że przy tym konkretnym modelu współpraca pomiędzy obiema firmami nie była kontynuowana.

OnePlus 10T 5G ma aparat fotograficzny podobnie zaprojektowany do poprzednika. Widać charakterystyczną wyspę, gdzie umieszczono trzy obiektywy. Natomiast z przodu znajduje się wyświetlacz z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie. Wiemy, że jest to ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+.

Logo Hasselblad w OnePlus 10T 5G zastąpiono innym

OnePlus 10T 5G nie ma logo Hasselblad, ale pojawia się coś innego. To „Powered by MariSilicon”. Jak dobrze wiemy, jest to wyspecjalizowany chip opracowany przez Oppo, który znamy chociażby z flagowca Find X5. Aparat ma składać się z sensorów 50, 16 i 2 MP. Poza tym wiemy, że pod obudową znajdzie się mocny procesor Snapdragon 8 Gen 1+.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło