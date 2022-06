Nothing Phone 1 na oicjalnym renderze. Wygląda zjawiskowo

Nothing Phone 1 to smartfon, którego premiera odbędzie się w przyszłym miesiącu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć render, który prezentuje nam tył obudowy w pełnej krasie. Trzeba przyznać, że urządzenie wygląda całkiem zjawiskowo. Debiut Nothing Phone 1 odbędzie się w pierwszej połowie lipca.

Nothing Phone to smartfon, który jest zajawiany od tygodni. Telefon ma premierę w przyszłym miesiącu. Tymczasem mamy okazję zobaczyć oficjalny render. Został on udostępniony na Flipkarcie, który będzie odpowiadać za sprzedaż tego urządzenia na terenie Indii. Zobaczmy sobie, co można tu dostrzec.

Render smartfona Nothing Phone 1 ujawnia nam tył obudowy, który wygląda naprawdę ciekawie. Można tu dostrzec ciekawe wzornictwo. Wygląda to tak, jakby tylny panel został ściągnięty, ale jest to zamierzony efekt. Dzięki temu telefon z pewnością będzie wyróżniać się z tłumu wielu innych. Widać podwójny aparat fotograficzny oraz miejsce, które zapewni bezprzewodowe ładowanie baterii.

Premiera Nothing Phone 1 8 lipca

Wiemy, że premiera smartfona Nothing Phone 1 planowana jest na 8 lipca. Tego dnia odbędzie się specjalna konferencja, gdzie zobaczymy to urządzenie. Cztery dni później urządzenie ma trafić na rynek. Ekran to 6,55-calowy panel AMOLED o rozdzielczości Full HD+. Sercem telefonu ma być jeden z procesorów Qualcomma.

