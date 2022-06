Xiaomi 12S w bazie Geekbench. Ma procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Xiaomi 12S to nadchodzący flagowiec marki, którego premiera jest blisko. Smartfon został dostrzeżony w bazie Geekbench. Tam pojawia się jego częściowa specyfikacja techniczna. Obejmuje ona nowy procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Zobaczmy, co jeszcze wiadomo o modelu Xiaomi 12S oraz jego wyposażeniu.