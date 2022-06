Realme GT 2 Master Edition pozuje na zdjęciach. Jest też specyfikacja

Realme GT 2 Master Edition to smartfon, który przez producenta został potwierdzony kilka tygodni temu. Jednak jego specyfikacja techniczna czy wygląd pozostawały do teraz tajemnicą. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia, które prezentują to urządzenie. Rzućmy sobie na to okiem.

Zdjęcia Realme GT 2 Master Edition pochodzą ze strony TENAA, gdzie smartfon był certyfikowany. Widzimy, że urządzenie ma przeprojektowany aparat fotograficzny względem poprzednich modeli z serii. Widać tu dużą wyspę z trzema obiektywami. Ma to być połączenie dwóch sensorów 50 i jednego 2 MP. Ekran ma przekątną 6,7 cala i rozdzielczość Full HD+.

Realme GT 2 Master Edition otrzyma także procesor Snapdragon 8 Gen 1+. SoC będzie wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Na dane spodziewajmy się 128 lub 256 GB miejsca. Bateria ma pojemność 5000 mAh i ma wspierać szybkie ładowanie o mocy 100 W. Znana specyfikacja techniczna smartfona widoczna jest poniżej.

Realme GT 2 Master Edition – specyfikacja techniczna

6,7-calowy ekran AMOLED 120 Hz o rozdzielczości Full HD+

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

128 lub 256 GB miejsca na dane

kamerka 16 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 50 + 2 MP

bateria o pojemności 5000 mAh

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

199 g

Android 12 z nakładką producenta

źródło