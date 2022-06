Samsung Galaxy Z Flip 4 pozuje na zdjęciach

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Teraz mamy okazję zobaczyć zdjęcia telefonu. Te pokazują nam nadchodzący telefon na żywo. Niedawno mieliśmy okazję obejrzeć rendery. Jednak dopiero fotki oddają nam w pełni to, czego mamy się spodziewać.

Widzimy, że Samsung Galaxy Z Flip 4 ma podwójny aparat fotograficzny z obiektywami umieszczonymi jeden pod drugim. Następnie mamy niewielki ekranik na pleckach, który dostępny jest po złożeniu. Główny wyświetlacz ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które wyśrodkowano w górnej części.

Samsung Galaxy Z Flip 4 z premierą w sierpniu

Wszystko wskazuje na to, że premiera modelu Samsung Galaxy Z Flip 4 odbędzie się w sierpniu. Niedawno do sieci wyciekła specyfikacja techniczna telefonu. Wiemy, że smartfon ma 6,7-calowy ekran oraz procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Natomiast aparat fotograficzny składa się z dwóch sensorów 12 MP, a bateria ma pojemność 3700 mAh.

źródło