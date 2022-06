Oppo Reno 7 A pozuje na renderach. Smartfon ma potrójny aparat

Oppo Reno 7 A to nowy smartfon marki ze średniej półki cenowej. W sieci pojawiły się rendery, które prezentują nam design telefonu. Z przodu znajduje się ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Natomiast z tyłu obudowy Oppo Reno 7 A umieszczono potrójny aparat fotograficzny.

Oppo Reno 7 A to nowy średniak chińskiej marki, którego premiera musi być nieodległa. Cena czy specyfikacja techniczna na razie pozostają tajemnicą. Mamy jednak okazję zobaczyć rendery prasowe, które udostępnił Evleaks. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się ten smartfon.

Rendery modelu Oppo Reno 7 A ujawniają nam ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które znajduje się w narożniku. Następnie mamy tył obudowy, gdzie umieszczono aparat fotograficzny na prostokątnej wyspie. Można dostrzec trzy obiektywy, ale zastosowane tu sensory pozostają tajemnicą.

Premiera Oppo Reno 7 A zapewne blisko

Oppo Reno 7 A to smartfon, którego premiera odbędzie się pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni. Jego wyposażenie nie jest znane. Wiemy jedynie to, co można dostrzec na renderach. Zastosowany procesor czy rozmiar baterii. To wszystko na razie pozostaje niewiadomą.

źródło