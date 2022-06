Xiaomi 12 Ultra – cena, specyfikacja i co wiemy przed premierą

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Co wiemy o tym flagowcu? Jaka będzie jego cena oraz specyfikacja techniczna? Zebraliśmy wszystkie przecieki i plotki o Xiaomi 12 Ultra w jednym miejscu. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie, ale z pewnością będzie drogie.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który był obiektem mnóstwa przecieków. Premiera ma odbyć się w przyszłym miesiącu. Wtedy też spodziewamy się opaski Mi Band 7 Pro. Najbardziej interesuje nas cena oraz specyfikacja techniczna. Co jeszcze wiemy? Zobaczmy sobie, czego powinniśmy się spodziewać wraz z tym flagowcem.

Wysokiej klasy ekran AMOLED

Xiaomi 12 Ultra otrzyma wysokiej klasy ekran AMOLED o przekątnej 6,6 cala. Wiemy, że rozdzielczość to QHD+ i spodziewajmy się także zmiennego odświeżania obrazu w zakresie do 120 Hz. Panel ma okrągłe wcięcie dla kamery do selfie, które znajduje się u góry. Prawdopodobnie znajdzie się tam aparat z sensorem 48 MP.

Mocny Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Sercem Xiaomi 12 Ultra będzie najnowszy procesor dla flagowców, czyli Snadpragon 8 Gen 1 Plus. To podrasowany chip z końca zeszłego roku, który zapewnia odczuwalnie większą wydajność. Układ powinien być wspomagany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM. Natomiast w przypadku miejsca na dane spodziewajmy się kości o rozmiarze 256 lub 512 GB.

Konkretny aparat fotograficzny na dużej wyspie

Xiaomi 12 Ultra będzie wyróżniać się przede wszystkim aparatem, który powstał we współpracy z Leicą. Wiemy, że zostanie o umieszczony na dużej wyspie w kształcie okręgu. Początkowo mówiono o tym, że znajdą się tam trzy obiektywy z sensorami 50 (nowym od Sony) oraz dwoma 48 MP. Dziś już wiemy, że uzupełni je dodatkowa kamerka peryskopowa, co zapewne pozwoli uzyskać duże możliwości z zakresu zoomu. Wiemy, że firma będzie aspirować z tym aparatem do roli nowego lidera rankingu DxOMark Mobile.

Cena Xiaomi 12 Ultra nie będzie

Nie ukrywajmy, ale cena Xiaomi 12 Ultra będzie wysoka. To najlepszy z dotychczasowych flagowców chińskiej marki, który będzie odpowiednio wyceniony. W podstawowej wersji (z 8 GB RAM-u i 256 GB miejsca) telefon powinien kosztować 5999 juanów (ok. 3910 zł). W Polsce zapłacimy pewnie około 5 tys. zł. Natomiast modele z większą pamięcią będą pewnie droższe o kolejne 500 juanów (ok. 325 zł).

Wysokiej jakości materiały

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec klasy premium i takie też będą użyte materiały. Plotki mówią o tym, że producent chce wykorzystać elementy ze skóry oraz ceramiczne. Poza standardowym szkłem czy ramką z dobrej klasy metali. Niestety to wszystko również sprawi, że cena będzie taka, a nie inna, co trzeba mieć na uwadze.

Xiaomi 12 Ultra – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

8 lub 12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka 48 MP do selfie

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o nieznanej pojemności z ładowaniem 120 W

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło: opracowanie własne