OnePlus 10T na renderach. Jest też specyfikacja techniczna

OnePlus 10T to nadchodzący smartfon marki. W sieci pojawiły się rendery, które ujawniają nam wygląd. Znana jest także częściowa specyfikacja techniczna telefonu i ta zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczmy sobie, jak prezentuje się wygląd telefonu OnePlus 10T i co ten flagowiec będzie miał ciekawego do zaoferowania.