POCO F4 Pro 5G był szykowany. Został jednak anulowany

POCO F4 Pro 5G to smartfon, który był wyczekiwany. Tymczasem wszystko wskazuje na to, że został jednak anulowany. Sugeruje to wstrzymanie prac nad oprogramowaniem tego telefonu. Zapewne zespół dostał decyzję o porzuceniu. Tak więc POCO F4 Pro 5G podzielił los poprzednika, który to też nie trafił na rynek.

POCO F4 Pro 5G to smartfon, który w plotkach pojawia się od miesięcy. Miał być jednym z przebrandowanych modeli z serii Redmi K50. Dokładnie tym, który ma bardzo mocny procesor MediaTek Dimensity 9000. Wygląda jednak na to, że telefon został anulowany, czyli nie trafi do sprzedaży.

Serwis źródłowy raportuje, że prace nad firmware modelu POCO F4 Pro 5G zostały jakiś czas temu wstrzymane. Dotyczy to oprogramowania wersji na Indie, jak i międzynarodowe rynki. Także w postaci poglądowego MIUI beta. To raczej nie przypadek i dlatego dla osób czekających na to urządzenie nie mamy dobrych wieści.

Smartfon POCO F4 Pro 5G anulowany jak poprzednik

Wygląda na to, że trzeba będzie obejść się smakiem. Tak więc POCO F4 Pro 5G podzieli los jednego ze smartfonów z serii F3, który to też został anulowany i nigdy nie trafił na rynek. Na pocieszenie jest fakt, że w drodze mamy model X4 GT. Może będzie to ciekawa alternatywa.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło