Samsung Galaxy Z Flip 4 jak Fold. Też dostanie więcej pamięci

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który zadebiutuje z droższym modelem Fold. Teraz dowiadujemy się, że otrzyma trzy warianty obejmujące rozmiar pamięci. W topowej konfiguracji ma otrzymać nawet 512 GB miejsca na dane. Jednak taki Samsung Galaxy Z Flip 4 pojawi się w sprzedaży tylko na wybranych rynkach.

Samsung Galaxy Z Flip 4 to składany smartfon, który był obiektem wielu przecieków. Zobaczymy go z nowym modelem Fold. Premiera powinna odbyć się w sierpniu. Teraz poznajemy nowe informacje za sprawą serwisu źródłowego, który uzyskał szczegóły na temat pamięci.

Samsung Galaxy Z Flip 4 otrzyma trzy wersje różniące się rozmiarem pamięci. Do istniejących opcji 128 i 256 GB dołączy kolejna. Będzie to wariant mający aż 512 GB miejsca na dane. W takiej opcji można było wcześniej nabyć Foldy, a nie Flipy.

Samsung Galaxy Z Flip 4 z 512 GB pamięci nie wszędzie

Wiemy, że w opcji z 512 GB pamięci Samsung Galaxy Z Flip 4 ma być dostępny w wersjach oznaczonych ciągami znaków SM-F7210, SM-F721U1 oraz SM-F721N. Nie ma tu więc wariantu z dopiskiem F, a to oznacza, że w Europie takiego modelu nie kupimy. Będzie to możliwe tylko na wybranych rynkach, co warto mieć na uwadze.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki i triki dla Windows 11

źródło