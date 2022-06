POCO F4 5G pozuje na zdjęciach. Wygląda jak Redmi K40s

POCO F4 5G to nadchodzący smartfon, który ma być przebrandowanym modelem Redmi K40s. Zdają się to potwierdzać zdjęcia telefonu, które wyciekły do sieci. Te ujawniają nam znajomy design. Premiera smartfona POCO F4 5G odbędzie się w bardzo niedługim czasie. Na fotkach mamy okazję zobaczyć zieloną wersję obudowy.