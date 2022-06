Realme GT Neo 3T bez tajemnic. Jest specyfikacja i rendery

Realme GT Neo 3T to nowy smartfon marki, którego premiera jest blisko. Tymczasem w sieci pojawiły się rendery prasowe oraz specyfikacja techniczna telefonu. Na jego temat wiemy już całkiem sporo. Telefon ma potrójny aparat z głównym sensorem 64 MP. Zobaczmy sobie, jak wygląda Realme GT Neo 3T i co ma do zaoferowania.