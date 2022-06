Xiaomi 12 Ultra na renderach Onleaks. Jest częściowa specyfikacja

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, którego premiera odbędzie się za kilka tygodni. Tymczasem mamy okazję zobaczyć design smartfona. Prezentują go rendery, które opracował Onleaks. Ponadto została udostępniona także częściowa specyfikacja techniczna Xiaomi 12 Ultra. Zobaczmy, co już wiadomo o tym telefonie.

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który był obiektem wielu przecieków. Będzie to pierwszy smartfon marki z aparatem fotograficznym opracowanym we współpracy z firmą Leica. Tymczasem mamy okazję zobaczyć rendery oraz zapoznać się ze specyfikacją techniczną telefonu. Rzućmy sobie na to okiem.

Widzimy, że Xiaomi 12 Ultra ma ekran z okrągłym wcięciem dla kamery do selfie, które wyśrodkowano. Wiemy, że jest to 6,6-calowy panel AMOLED o rozdzielczości QHD+. Poza tym wyświetlacz zapewni odświeżanie obrazu w 120 Hz, a jasność maksymalna ma przekraczać 1500 nitów.

Następnie mamy aparat fotograficzny Xiaomi 12 Ultra z klasycznym logo Leica. Sama wyspa i rozmieszczenie elementów prezentują nam rzeczywisty design. Onleaks twierdzi jednak, że jest tu łącznie siedem otworów i same obiektywy mogą być umieszczone w innych miejscach. Znana specyfikacja techniczna widoczna jest poniżej.

Xiaomi 12 Ultra – specyfikacja techniczna

6,6-calowy ekran AMOLED QHD+ z odświeżaniem obrazu w 120 Hz

8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

12 GB pamięci RAM

256 lub 512 GB miejsca na dane

kamerka do selfie – brak szczegółów

aparat fotograficzny 50 + 48 + 48 MP

bateria o nieznanej pojemności z ładowaniem 120 W

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.2

GPS/GLONASS

NFC

modem 5G

dual SIM

złącze USB C

Android 12 z nakładką MIUI 13

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło