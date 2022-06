One UI 5.0 jesienią. Samsung szykuje najpierw One UI 4.1.1

One UI 5.0 to duża aktualizacja oprogramowania dla smartfonów marki Samsung, która będzie bazować na systemie Android 13. Najpierw jednak mamy zobaczyć uaktualnienie One UI 4.1.1, które pewnie zadebiutuje ze składanymi smartfonami. Tak naprawdę czekać warto na One UI 5.0, bo tu znajdziemy wiele nowości.

One UI 5.0 to duża aktualizacja nakładki firmy Samsung, która trafi na wiele telefonów. Będzie ona bazować na systemie operacyjnym Android 13 i wprowadzi wiele nowości oraz ulepszeń. Tymczasem najpierw czeka nas pomniejsze uaktualnienie w postaci One UI 4.1.1, które zobaczymy za kilka tygodni. Potwierdził to jeden z moderatorów oficjalnego forum firmy.

Aktualizacja One UI 4.1.1 powinna pojawić się wraz ze składanymi smartfonami Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4. Wniesie ona ciekawe usprawnienia zapewne pod kątem rozkładanych wyświetlaczy. Za wiele tych nowości pewnie jednak nie będzie, co warto mieć na uwadze.

Duża aktualizacja to One UI 5.0

W rzeczywistości powinniśmy wypatrywać aktualizacji do One UI 5.0, które będzie dużą wersją nakładki firmy Samsung i to tutaj znajdzie się lawina nowości. Najpierw czekają nas beta testy oprogramowania na systemie Android 13. Finalna odsłona software powinna pojawić się jesienią tego roku. Jest jednak zbyt wcześnie, aby mówić o dokładnych terminach. Na te informacje trochę sobie jeszcze poczekamy.

