POCO C40 bez tajemnic. Jest cena i specyfikacja techniczna

POCO C40 to nowy średniak marki. W sieci pojawiła się cena oraz specyfikacja techniczna telefonu. Mamy również oficjalny render smartfona z materiałów prasowych, który ujawnia nam wygląd z przodu oraz tyłu obudowy. Zobaczmy sobie, ile zapłacimy za POCO C40 i co to urządzenie ma do zaoferowania pod kątem wyposażenia.