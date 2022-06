Xiaomi Mix Fold 2 i 12S certyfikowane. Premiera smartfonów coraz bliżej

Xiaomi Mix Fold 2 i Xiaomi 12s to nadchodzące nowości chińskiej marki. Oba smartfony są już certyfikowane, co przybliża je do rynkowej premiery. Dostrzeżono je na stronie jednego z chińskich urzędów. Xiaomi Mix Fold 2 ukrywa się pod nazwą kodową 22061218C, a model 12S to 2206123SC. Oba zaoferują ładowanie o mocy 67 W.