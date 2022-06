Xiaomi 12 Ultra to smartfon, który zostanie oficjalnie zaprezentowany w lipcu. Tymczasem dochodzi do przecieków. Sprawdzony w przeszłości leaker twierdzi, że na obudowie telefonu pojawi się klasyczne logo Leica. Ma ono postać czerwonego koła z białym napisem wewnątrz.

Klasyczne logo Leica będzie więc nowością w smartfonach. Najwidoczniej chińska marka zażądała go sobie na obudowie Xiaomi 12 Ultra. W przypadku telefonów Huawei miało ono inną postać. Ta współpraca została jednak już zakończona, co potwierdziły obie strony.

Aparat z logo Leica w Xiaomi 12 Ultra z trzema obiektywami

Wiemy, że smartfon Xiaomi 12 Ultra otrzyma potrójny aparat fotograficzny z tyłu obudowy. Ma on składać się z sensorów 50 i dwóch 48 MP. Rzekomo ma to być jedna z najlepszych kamer montowanych w telefonach na rynku. Urządzenie pewnie będzie pretendować do miana lidera rankingu DxOMark Mobile i pewnie mu się to uda. Szczegóły poznamy już w przyszłym miesiącu.

