Google Pixel 7 Pro kupiony w Facebook Marketplace

Google Pixel 7 Pro to smartfon, który trafi do sprzedaży jesienią. Tymczasem ktoś kupił prototyp w Facebook Marketplace i używał go kilka tygodni. Nie zdając sobie sprawy z wartości urządzenia. Teraz mamy okazję zobaczyć ten wariant Google Pixel 7 Pro na zdjęciach, które ujawniają nam znajomy design.