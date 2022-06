Xiaomi Pad 6 Pro dostanie ten procesor. Specyfikacja będzie mocna

Xiaomi Pad 6 Pro to mocny tablet, który jest w drodze. Dowiadujemy się, że specyfikacja techniczna urządzenia obejmie procesor Snapdragon 888. Poza tym spodziewajmy się wyświetlacza 2K z odświeżaniem obrazu 120 Hz. Ponadto tablet Xiaomi Pad 6 Pro ma wprowadzić odświeżony design.

Xiaomi Pad 6 Pro to flagowy tablet chińskiej marki, który zbliża się wielkimi krokami. Urządzenie ma zadebiutować latem i seria powstaje pod nazwami kodowymi L81, L8A1A, L82 oraz L83. Będą więc aż co najmniej cztery modele, ale jeden z nich może otrzymać logo Redmi. Co zaoferuje specyfikacja techniczna?

Topowy Xiaomi Pad 6 Pro ma otrzymać procesor Snapdragon 888. To SoC, który swego czasu gościł we flagowych smartfonach. Następnie mamy ekran o rozdzielczości 2.5K oraz odświeżaniem obrazu w 120 Hz. Nie powinno też zabraknąć opcjonalnego modemu 5G, który zapewni łączność z sieciami komórkowymi.

Pełna specyfikacja tabletu Xiaomi Pad 6 Pro tajemnicą

Kompletna specyfikacja Xiaomi Pad 6 Pro na razie nie przedostała się do sieci. Na więcej szczegółów trzeba będzie poczekać, co warto mieć na uwadze. Wiemy też, że są planowane pewne zmiany obejmujące design. Tak więc zapewne zostanie przeprojektowany aparat fotograficzny. Nie pozostaje nic innego, jak czekać na więcej informacji.

Przeczytaj także: Najlepsze wskazówki dla poczty Gmail

źródło