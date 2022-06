Xiaomi 12 Ultra ma być prawdziwym flagowcem klasy premium

Xiaomi 12 Ultra to flagowiec, który marka planuje pozycjonować w najwyższej półce premium. Smartfon ma być tak dobry, że powalczy o klientów z najlepszymi telefonami. Firma chce podkreślić prestiż Xiaomi 12 Ultra nie tylko za sprawą aparatu z logo Leici. Również poprzez drogie materiały użyte w obudowie.

Xiaomi 12 Ultra to smartfon, którego premiera odbędzie się w lipcu tego roku. Urządzenie zapowiada się naprawdę ciekawie. Firma planuje je pozycjonować w górnej półce premium, co sugerują najnowsze plotki. Czego więc powinniśmy się spodziewać?

Marka zamierz podkreśli klasę premium Xiaomi 12 Ultra nie tylko poprzez aparat fotograficzny, który powstaje we współpracy z firmą Leica. Również za sprawą materiałów użytych w obudowie. Mówi się o wykończeniach nie tylko ze szkła, ale także skóry czy ceramicznych. Wszystko to ma podnieść prestiż urządzenia. Jest też efekt uboczny tych zabiegów.

Cena Xiaomi 12 Ultra z powodu premium będzie wysoka

Już teraz mówi się o tym, że Xiaomi 12 Ultra nie będzie tanim telefonem. Ceny nie będą niskie i za to poczucie klasy premium trzeba będzie oczywiście zapłacić. Zapewne niemało, co warto mieć na uwadze. Wszystkie te koszty zostaną po prostu przerzucone przez markę na klientów i trzeba to mieć na uwadze.

